Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Täterschaft bricht in Wohnhaus ein - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 23:45 Uhr, Zutritt in ein Wohnanwesen in der Graudenzer Linie im Stadtteil Schönau. Über die Eingangstür gelangte die Täterschaft in das Innere der Räumlichkeiten und durchwühlte einen Karton sowie diverse Schränke. Neben Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich nahmen die Täter Schmuck sowie zwei Armbanduhren an sich und flüchteten anschließend wieder über die Eingangstür. Der Diebstahlschaden wird auf einen höheren vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich dem Fall angenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, welche verdächtige Personen in Tatortnähe wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

