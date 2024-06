POL-PDLD: Essingen/ B 272 - Unfallflüchtigen PKW gesucht

Landau (ots) - Am 27.06.2024 ereignete sich gegen Mittag ein Verkehrsunfall zwischen zwei zweirädrigen Fahrzeugen. Ein Fahrradfahrer und eine Rollerfahrerin befuhren in dieser Reihenfolge die Ostbahnstraße in Landau in Richtung Stadtmitte. Im Bereich des Ostparks, an der Einmündung zur Martin-Luther-Straße, überholte die 75-jährige Mofa-Führerin den 15-Jährigen ...

