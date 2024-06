Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.6.2024 ereignete sich gegen 9.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 520 in Höhe Albersloh. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Wolbeck. In Höhe der Einmündung zur K 33 geriet der Ahlener mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und es kam zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Gespann eines 54-Jährigen aus Münster. Die beiden Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten den Pkw eines 43-jährigen Münsteraners, der die L 520 hinter dem 54-Jährigen befuhr. Die Autos der Schwerverletzten sowie der Anhänger des 54-Jährigen wurden sichergestellt, ebenso das Mobiltelefon des Ahleners. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 46.000 Euro. Die L 520 war im Bereich der Unfallstelle bis 12.20 Uhr gesperrt.

