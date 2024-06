Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. 4 verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der L 793

Warendorf (ots)

Am heutigen Dienstagmittag (04.06.2024, 12.50 Uhr) ereignete sich auf der Landstraße 793 (L 793) ein Verkehrsunfall zwischen 3 PKW. Zur Unfallzeit befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Warendorf gemeinsam mit seinem 20-jährigen Beifahrer, ebenfalls aus Warendorf, die L 793 aus Münster kommend in Fahrtrichtung Warendorf-Freckenhorst. In Höhe der Unfallstelle bog der jungen Mann nach links auf den Zubringer zur Bahnhofstraße/K 3 in Everswinkel ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 57-jährigen Mannes aus Osnabrück. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der PKW des Osnabrückers schleuderte dabei gegen den PKW eines 37-jährigen Warendorfers. Dieser beabsichtigte, aus Everswinkel kommend, auf die L 793 zu fahren. In Folge der Kollision verletzte sich der 19-jährige Warendorfer lebensgefährlich. Die anderen Unfallbeteiligten verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen transportierten alle Beteiligten zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser. Zur Unfallaufnahme setzte die Polizei ein Unfallaufnahme Team aus Münster ein. Die L793war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

