Polizei Mettmann

POL-ME: Ratinger wird Opfer eines dreisten Trickdiebstahls - Ratingen - 2402066

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Ratingen ist am Freitagnachmittag (16. Februar 2024) ein 42-jähriger Düsseldorfer Opfer eines besonders dreisten Trickbetruges geworden. Der Mann hat den Verlust von mehreren zehntausend Euro zu beklagen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 14:20 Uhr hatte der Mann an einer Bankfiliale an der Düsseldorfer Straße eine größere Summe Bargeld abgehoben und das Geld in einer Laptoptasche verstaut. Anschließend begab er sich zu seinem Auto auf den Parkplatz in Richtung der Minoritenstraße. Als er mit seinem weißen Porsche Cayenne von dem Parkplatz herunterfuhr, machte auf Höhe der Hausnummer 13 eine Frau den Mann darauf aufmerksam, dass sein Hinterreifen Luft verliere.

Daraufhin stoppte der Mann und stieg aus seinem Auto aus, um nach dem Rechten zu sehen. Tatsächlich stellte er fest, dass eine unbekannte Person den Reifen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt hatte und dieser Luft verlor. Als der Mann dann wieder ins Auto steigen wollte, stellte er fest, dass seine Laptoptasche verschwunden war. Auch die Frau war nicht mehr anzutreffen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann die Polizei nicht ausschließen, dass die Frau, die den Mann auf den Reifenschaden hingewiesen hatte, die Tasche entwendet und zuvor auch den Reifen selbst beschädigt hatte, um ihre Tat vorzubereiten.

Zu ihr liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- recht klein, etwa 1,50 Meter groß - circa 40 Jahre alt - schwarze Haare - hatte ein südländisches Erscheinungsbild - trug eine braune Jacke

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kennt möglicherweise sogar die Frau? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell