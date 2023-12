Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 21.12.23, kontrollierten Polizeibeamte gegen 12:20 Uhr in der Kirchheimer Straße einen 38 Jahre alten Autofahrer. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem zeigte der Mann Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuten können. In die Durchführung von freiwilligen Tests bzw. eines Drogenschnelltests willigte der 38-Jährige nicht ein. Die Konsequenz war die Blutprobenentnahme, welche er über sich ergehen lassen musste. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, ob und welche Drogen-Stoffgruppen in welcher Konzentration nachgewiesen werden können.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell