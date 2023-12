Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Geschwindigkeitsüberwachung - Mercedes-Fahrer mit 173 km/h unterwegs

Limburgerhof (ots)

Am 20.12.2023 um 16:19 Uhr stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim mit dem Provida-Fahrzeug auf der B44 in Richtung Speyer, in der Überleitung zur B9 in Höhe Limburgerhof einen Mercedes-Benz mit extrem überhöhter Geschwindigkeit fest. Der 24-jährige Fahrer aus Ludwigshafen wurde im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach Auswertung war der Fahrer bei erlaubten 100 km/h mit 173 km/h unterwegs. Dem Mercedes-Fahrer droht nun ein Bußgeldbescheid in Höhe von 700EUR, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell