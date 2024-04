POL-RZ: E-Scooterfahrer betrunken und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ratzeburg (ots) - 22. April 2024 | Kreis Stormarn - 17.-20.04.2024 - Lütjensee Im Zeitraum zwischen dem 17.04.24 und dem 20.04.24 drangen unbekannte Täter in einen Lagerraum in Lütjensee, OT Dwerkaten, Bahnhofstraße ein und entwendeten drei Rasenmähertraktoren. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Doppeltor ein und gelangten so in die Räumlichkeiten, wo sich u. a. Rasenmähertraktoren zur Reparatur und zum Verkauf ...

