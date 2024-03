Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Person und 10.000 Sachschaden

Mannheim-Waldhof (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 17:10 Uhr in der Marburger Straße. Ein 84-jähriger Skoda-Fahrer wollte von einem Parkplatz zurück auf die Straße in den fließenden Verkehr fahren und übersah hierbei einen 47-Jährigen Mercedes-Fahrer, welcher auf der Marburger Straße in Fahrtrichtung Darmstädter Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, im Auto des Skoda-Fahrers lösten die Airbags aus, der 84-jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Der 47-jährige Mercedes-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte sich allerdings eigenständig in ärztliche Behandlung geben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

