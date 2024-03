Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Auto und Quad - zwei schwer verletzte Personen

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 13:35 Uhr an der Kreuzung Daisbachtalstraße / L549. Ein 48-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Daisbachtalstraße in Fahrtrichtung Neidenstein/Waibstadt. Als er an der Kreuzung zur L 549 nach links in Richtung Neidenstein abbiegen wollte, übersah er einen Quad-Fahrer, welcher von Neidenstein in Richtung Waibstadt unterwegs war und kollidierte mit diesem. Der 28-jährige Quad-Fahrer sowie seine 54-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und mit Rettungswägen in eine Klinik gefahren. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

