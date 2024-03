Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim bei Landau - Über Verkehrsinsel gefahren, Verkehrszeichen beschädigt, geflüchtet und anschließend bei der Polizei gestellt

Landau (ots)

Am 01.03.2024, gegen 18 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 509 in Richtung Eschbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein bisher nicht identifizierter Audi-Fahrer beteiligt war. Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Verkehrsinsel. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen aus seiner Verankerung gerissen. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Front, der Beifahrerseite sowie am rechten Radkasten stark beschädigt. Zwei Augenzeugen konnten den Vorfall beobachten und den Fahrer sowie die Farbe und Marke des PKW erkennen. Bei dem Fahrer soll es sich um einen circa 50-jährigen Mann und bei dem Fahrzeug um einen grauen Audi gehandelt haben.

Am Morgen des 02.03.2024 stellte sich der Mann selbstständig bei der Polizeiinspektion Landau. Er gab an, dass er auf Grund Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen sei und das Ausmaß des Schadens erst am heutigen Tage festgestellt habe.

Der Mann muss sich nun wegen einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht verantworten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

