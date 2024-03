POL-PDLD: Ilbesheim bei Landau - Unter THC-Einfluss auf dem E-Scooter unterwegs

Landau (ots) - Am 01.03.2024, gegen 10:15 Uhr, wurde eine 77-jährige Frau aus dem Landkreis Südliche Weinstraße Opfer eines Trickbetruges. Nachdem sie 500 Euro Bargeld in der Sparkassen Filiale in der Ostbahnstraße abhob und auf dem Kundenparkplatz in ihr Fahrzeug einstieg, wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Mit dem Vorwand, dass einige Reiszwecke vor ihrem Reifen liegen würden, wurde sie nochmals aus ...

