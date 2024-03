POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde am Montag in den frühen Morgenstunden gegen 00:15 Uhr ein Fahrradanhänger für Kinder in Brand gesetzt. Der Anhänger zum Transportieren von Kindern befand sich in der Nähe eines Mehrfamilienhauses im Margot-Becke-Ring im Bereich der Mülltonnen, als dieser entflammte. Die Feuerwehr konnte den Brand ...

mehr