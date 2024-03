Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs - Mann entzieht sich Verkehrskontrolle

Mannheim-Neckarstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:30 Uhr, wollte eine Streife in der Mittelstraße einen 27-jährigen VW-Fahrer aufgrund dessen auffälliger Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Mann den Streifenwagen hinter sich bemerkte, beschleunigte dieser sofort seinen Wagen woraufhin die Polizeibeamten umgehen die Verfolgung aufnahmen. Während der Verfolgungsfahrt fuhr der 27-jährige weiter grob fahrlässig, flüchtete die gesamte Untermühlaustraße entlang und wich in der Stationsstraße einem Streifenwagen erst in letzter Sekunde aus. In der Drosselstraße stellte er sein Fahrzeug anschließend ab und flüchtete zu Fuß weiter. Hier konnte er kurze Zeit später festgestellt und widerstandslos festgenommen werden. Er wurde anschließend zum nächstgelegenen Polizeirevier verbracht. Dort wurde er bei einem freiwilligen Urintest positiv auf verschiedene Betäubungsmittel getestet, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrzeug, welches der 27-Jährige für seine Flucht nutzte, hatte er zuvor unbefugt in Besitz genommen. Ebenso ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell