Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ehrliche Finderin übergibt Bundespolizei Bargeld

Essen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (22. Juli) soll eine Frau in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs mehrere Geldscheine aufgefunden haben.

Gegen 17:15 Uhr suchte eine 42-Jährige die Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen auf. Die Deutsche gab gegenüber den Beamten an, dass sie kurz zuvor in einem Busch in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof Bargeld in Höhe von 305 Euro aufgefunden habe.

Anschließend übergab sie den Polizisten diese Summe, welche die Aufrichtigkeit der Essenerin anerkannten. Die Beamten stellten das Bargeld zugunsten des unbekannten rechtmäßigen Inhabers sicher.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell