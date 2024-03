POL-MA: Heidelberg: Unfall auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Fahrer flüchtet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Im Laufe des Wochenendes brach eine bislang unbekannte Täterschaft sowohl in eine Fakultät der Universität Heidelberg in der Kisselgasse als auch in ein Institut in der Straße Im Neuenheimer Feld ein. Der Einbruch in der Altstadt wurde am Samstagabend gegen 18 Uhr bemerkt. Eine unbekannte Täterschaft hatte ein Büroraum sowie mehrere darin befindliche Schubladen aufgebrochen. Die Höhe der ...

