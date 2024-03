Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/ B 535: Oldtimer kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Heidelberg/ B 535 (ots)

Am Samstag fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Oldtimer auf der B 535 von Schwetzingen in Richtung Heidelberg. Als er um kurz nach 16:30 Uhr mit seinem historischen Citroen in Richtung Bruchhausen abfuhr, kam er vermutlich auf Grund eines technischen Defekt in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung in einem Krankenhaus war zum Glück nicht von Nöten, jedoch entstand an dem Oldtimer ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Wiederherstellungskosten werden auf knapp 25.000 Euro geschätzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die Abfahrt zeitweise gesperrt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt hinsichtlich der genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell