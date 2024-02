Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Reifen-Container aufgeflext+Von hinten angegriffen+Eingangstür aufgehebelt+Einbruchsversuch in Haiger+Unfallfluchten in Wetzlar

Dillenburg (ots)

Sinn-Edingen: Reifen-Container aufgeflext / Polizei nimmt Dieb fest

Aufmerksamen Zeugen verdankt die Herborner Polizei die Festnahme eines Diebes. Der 30-Jährige hatte am frühen Montagmorgen auf dem Gelände eines Autohändlers die Schlösser von Containern aufgeflext. Gegen 01.45 Uhr meldeten Zeugen Personen auf dem an die Bundesstraße angrenzenden Grundstück eines Autohändlers. Mehrere Streife der Herborner Polizei machten sich umgehend auf den Weg. Als die Polizisten eintrafen, bemerkten sie eine Person, die sie offensichtlich in einem Gebüsch versteckt hatte. Ein Diensthund stellte den Mann, anschließend klickten die Handschellen. Weitere Personen trafen die Ordnungshüter dort nicht mehr an. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich der Festgenommene mit einem oder weiteren Komplizen Zutritt zu dem Gelände verschafft hatte, die Bewegungsmelder außer Betrieb setzte und die Container aufbrach, um die darin gelagerten Reifensätze zu stehlen. Der 30-Jährige, mit Wohnsitz in Polen, musste mit auf die Dienststelle. Er verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Im Anschluss an seine Vernehmung und erkennungsdienstliche Behandlung wurde er aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. (GR)

Herborn: Von hinten angegriffen

Als eine 39-jährige Frau von der Postfiliale in der Westerwaldstraße über den Hinterhof zur Wäscherei ging, griff sie ein unbekannter Mann an. Er zog an ihren Haaren, schrie "Halts Maul" und schlug ihr ins Gesicht. Die Frau fiel zu Boden und der Mann flüchtete vom Hinterhof. Der Unbekannte soll dunkel gekleidet gewesen sein und trug eine Mütze. Wer hat den Vorfall am Donnerstag (08.02.24) gegen 20.12 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen? Hinweise erbitten die Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0.

Solms: Eingangstür aufgehebelt

Auf Modeschmuck und eine Armbanduhr hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in der Straße "Westend" in Albshausen abgesehen. Die Diebe hebelten zwischen 15.00 Uhr am Sonntag (11.02.24) und 10.15 Uhr am Montag (12.02.24) die Eingangstür auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.

Haiger: Türen hielten Stand

Erfolglos versuchten Diebe in der Straße "Im Gelmbach" in Seelbach die Türen an der Rückseite eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Wem sind dort zwischen 21.00 Uhr am Freitag (09.02.24) und 12.00 Uhr am Samstag (10.02.24) verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

Wetzlar: Außenspiegel beschädigt

In der Haarbachstraße touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten grünen Nissan. Der Verursacher war dort am Samstag (10.02.24) gegen 20.10 Uhr in Richtung Philosophenweg unterwegs, als er den Spiegel streifte. Nach Angaben des Zeugen, sei das unbekannte Auto, ähnlich einem Golf, dunkel gewesen. Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0.

Wetzlar: Autofahrerin nach Unfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Hermannsteiner Straße/Blasbacher Straße sucht die Polizei nach einer unbekannten Autofahrerin. Ein 20-jähriger Autofahrer war am Dienstag (06.02.24) gegen 15.00 Uhr mit seinem Ford auf der Hermannsteiner Straße unterwegs. Nach seinen Angaben habe ihn an der Einmündung zur Blasbacherstraße eine unbekannte Fahrerin eines weißen PKW die Vorfahrt genommen. Die Frau bog von der Balsbacher Straße nach links auf die Hermmannsteinerstraße ab. Der 20-Jährige sei daraufhin ausgewichen, um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden. Er überfuhr eine Fahrbahnbegrenzung. Dabei entstand an seinem Focus ein Schaden in Höhe von etwa 750 Euro. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Fahrerin mit ihrem weißen PKW machen? Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell