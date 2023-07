Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisierte Radfahrer

Gotha (ots)

Ein 45-Jähriger wurde gestern Abend mit seinem Mountainbike in der Erfurter Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Ein weiterer Radfahrer (37 Jahre) wurde in der 18.-März-Straße mit 1,7 Promille in der Atemluft angehalten. Beide Radfahrer mussten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (ah)

