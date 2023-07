LPI-GTH: Nicht aufgepasst

Eisenach (ots) - Gestern Abend wurde der Diebstahl eines blauen Kinderfahrrads der Marke Cube bei der Polizei angezeigt. Das Rad war in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Marienstraße untergestellt. Der Tatzeitraum kann derzeit nicht eingegrenzt werden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0178290/2023 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

