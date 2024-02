Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Polizei fahndet nach Motocrosser + Einbrüche in Seelbach, in die Dianaburg, in Berghausen, Hermannstein und Atzbach + Benz in Aßlar gestohlen + "Reichsflagge" auf Verteilerkästen + ...

Dillenburg (ots)

Haiger: Motocrosser verursacht Unfall / Polizei sucht Zeugen -

Am Sonntagnachmittag stieß im Wald in der Verlängerung der Straße "Hindenburghügel" ein Motorradfahrer mit einem Pkw zusammen. Der Motorradfahrer machte sich nach dem Zusammenprall aus dem Staub, ohne sich um den Schadensausgleich zu kümmern. Gegen 14.00 Uhr war der 57-jähriger Haigerer mit seinem Suzuki Jimny bergauf unterwegs. Etwa 500 Meter im Wald kamen ihm drei Vollcrosser - Männer mit Cross-Motorrädern, deren Maschinen weder mit Licht, Blinker oder Kennzeichen ausgestattet waren - entgegen. Der Haigerer zog seinen Suzuki nach rechts und wollte die Biker an seiner Fahrerseite vorbeifahren lassen. Der erste schaffte es, der zweite prallte gegen die Frontstoßstange und stürzte. Der Suzukifahrer und sein Beifahrer stiegen aus. Nach einer kurzen Diskussion über die Schuldfrage, wollte der 57-Jährige die Polizei zur Klärung hinzurufen. Daraufhin hob der Motocrosser seine Maschine auf und fuhr mit seinen Kumpanen davon. Alle drei Männer waren zwischen 20 und 25 Jahre alt und trugen Motocross-Helme der Marke "Fox" mit entsprechenden Schutzbrillen. Der Gestürzte trug weiße Crossbekleidung, einen weißen Helm und steuerte eine weiße Maschine vom Hersteller "KTM". Einer der Männer trug rote Motorradkleidung. Der Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu den drei Motor-Crossern machen? Wo ist das Trio am Sonntagnachmittag noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn - Seelbach: Keller- und Haustür halten Stand -

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr und Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr versuchten Diebe in ein Haus in der Wilhelminenstraße einzubrechen. Sie hebelten an der Keller- und an der Haustür, schafften es aber nicht in das Haus einzudringen. Zurück blieben Schäden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Greifenstein: Diebe im Jagdschloss -

Das ehemalige Jagdschloss "Dianaburg" rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Am Sonntag, zwischen 01.00 Uhr und 11.00 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu dem historischen Gebäude und griffen sich ein Strom-Aggregat, eine Geldbörse sowie Lautsprecher. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann weitere Angaben zu den Einbrechern machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Verteilerkästen in den Farben der "Reichsflagge" besprüht -

Am zurückliegenden Wochenende besprühten Unbekannte in Ehringshausen zehn Verteilerkästen. Im Bereich der Herborner Straße, Neustadtstraße, D.-Hermann-Huttel-Straße, Austraße, Lempstraße, Pestalozzistraße, Marktstraße, Nelkenweg, Fliederweg, Niedergasse sowie Lilienweg und Tulpenweg sprühten sie mit schwarzer, weißer und roter Farbe die sogenannte "Reichsflagge" auf die Kästen auf. Wann genau die Täter die Kästen besprühten kann nicht gesagt werden. Die Polizei erlangte am Sonntagmorgen, gegen 10.25 Uhr Kenntnis von den Schmierereien. Die Ermittler schließen einen politischen Hintergrund nicht aus und suchen Zeugen: Wer hat die Sprayer am Wochenende beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in den genannten Straße Personen aufgefallen? Hinweise nimmt der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Aßlar: Benz gestohlen -

Unbekannte Autodiebe machten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit einem grauen Mercedes Benz auf und davon. Der "GLC" mit den Kennzeichen "LDK-CP 888" parkte in der Nacht in der Erwin-Debus-Straße, in Höhe der Hausnummer 6. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe gegen 03.00 Uhr die Diebstahlsicherungen des Benz knackten und sich mit dem rund 50.000 Euro teuren Gefährt auf und davon machten. Hinweise zu den Autodieben oder zum Verbleib des grauen Mercedes "GLC" nehmen die Ermittler der Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Aßlar-Berghausen: Einbrecher scheitern -

In der Ringstraße versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Die Täter machten sich im Erdgeschoss vergeblich an einem Fenster zu schaffen. Die Reparatur des Einbruchschadens beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugen, die die Täter im Laufe des Sonntags, zwischen 09.50 Uhr und 21.50 Uhr in der Ringstraße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Lahnau-Atzbach: An Haustür gehebelt -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Einbrecher am Ende der vergangenen Woche im Wacholderweg abgesehen. Am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr entdeckten die Bewohner frische Hebelspuren in Höhe des Türschlosses an ihrer Haustür. Den Dieben war es nicht gelungen die Tür gewaltsam zu öffnen. Den Schaden beziffert die Polizei auf mindestens 2.000 Euro. Hinweise zu den Tätern erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar - Garbenheim: Stromaggregat samt Anhänger verschwunden -

Auf der Brückenbaustelle der Bundesstraße 49 bei Garbenheim schlugen am Wochenende Diebe zu. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr und Sonntagnachmittag, gegen 13.00 Uhr ließen die Täter von dort ein Stromaggregat samt Anhänger mitgehen. Den Wert des Anhängers gibt die Firma mit rund 50.000 Euro an. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter das Aggregat an ein Fahrzeug anhängten und von der Baustelle flohen. Zeugen, die die Täter auf der Baustelle bei Garbenheim beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Hermannstein: Über Terrassentür eingestiegen -

In der Straße "Am Festplatz" durchwühlten Einbrecher ein Einfamilienhaus. Die Diebe verschafften sich zwischen Samstagabend, gegen 20.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 07.00 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Ob die Einbrecher Beute machten, kann momentan noch nicht gesagt werden. Die Einbruchschäden liegen bei rund 1.500 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeuge, die in diesem Zusammenhang zur genannten Zeit in der Straße "Am Festplatz" auffielen, nehmen die Ermittler der Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

