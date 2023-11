POL-DO: Verkehrsunfall auf der A 40: Fünf Verletzte und fünf beteiligte Fahrzeuge

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1126 In der Nacht zu Freitag (17. November) haben unbekannte Täter in einem Modegeschäft in der Brauhausstraße in Dortmund hochwertige Designerkleidung entwendet. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Unbekannte hebelten ersten Ermittlungen zufolge gegen 4 Uhr die Eingangstür der Modeboutique auf und verschafften sich somit Zugang zum Geschäft. Sie entwendeten mehrere hochpreisige ...

