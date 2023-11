Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Modeboutique in Dortmund - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Freitag (17. November) haben unbekannte Täter in einem Modegeschäft in der Brauhausstraße in Dortmund hochwertige Designerkleidung entwendet. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Unbekannte hebelten ersten Ermittlungen zufolge gegen 4 Uhr die Eingangstür der Modeboutique auf und verschafften sich somit Zugang zum Geschäft. Sie entwendeten mehrere hochpreisige Kleidungsstücke.

Nach ersten Erkenntnissen befanden sich zur Tatzeit mehrere männliche Personen an einem weißen Transporter, der vor dem Geschäft geparkt hatte.

Können Sie Angaben zu den unbekannten Tätern machen oder haben Sie die Tat beobachtet? Dann melden Sie bitte Ihre Hinweise der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

