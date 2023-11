Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Männer nach Einbruch auf einem Baustellengelände festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1124

Beamte der Polizei Dortmund haben am Mittwochabend (22. November) nach einem Einbruch auf ein Baustellengelände in Dortmund-Kirchhörde zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Gegen 22 Uhr hatte es auf der Baustelle an der Hagener Straße eine Alarmauslösung gegeben. Als die Beamten eintrafen, stellten sie an einem der dort befindlichen Container zwei Männer fest. Bei Erblicken der Beamten flüchteten diese in Richtung Osten. Verfolgt von den Polizisten ging es erst durch einen Garten und anschließend auf ein Garagendach an der Straße Weiße Taube. Dort konnten die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden.

Anschließend ging es für die 20-jährigen Männer aus Lünen - einer der beiden ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten - zur nächstgelegenen Polizeiwache. Zuvor hatten Beamte noch ein Auto durchsucht, das sie den beiden zuordnen konnten. Hier fanden sie unter anderem mutmaßliches Tatwerkzeug sowie mutmaßliche Beute. Alle Gegenstände wurden sichergestellt - ebenso wie die Drogen, die sie bei einem der Männer fanden.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell