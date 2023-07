Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl einer Geldbörse

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zeit: 01.07.2023, 11:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, Hauptstraße. SV: Die 71-jährige Geschädigte befand sich in der Fußgängerzone zur Erledigung einiger Einkäufe. Zuvor war sie auf der Bank um Bargeld abzuheben. Als sie in der NKD Filiale ihren Einkauf bezahlen wollte, war ihre Geldbörse, welche sie in ihrer Handtasche verstaut hatte, nicht mehr da. Trotz intensiver Absuche konnte das Portemonnaie, welches sie kurze Zeit zuvor in einer Bäckerei noch hatte, nicht mehr aufgefunden werden. Es ist davon auszugehen, dass der Geldbeutel auf dem Weg von der Bäckerei zum NKD Markt aus der unverschlossenen Handtasche der Geschädigten entwendet wurde. Die entstandene Schadenshöhe liegt bei ca.350 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell