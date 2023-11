POL-DO: Neues Dialog-Display für mehr Sicherheit im Straßenverkehr steht ab jetzt in Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1124 Beamte der Polizei Dortmund haben am Mittwochabend (22. November) nach einem Einbruch auf ein Baustellengelände in Dortmund-Kirchhörde zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen 22 Uhr hatte es auf der Baustelle an der Hagener Straße eine Alarmauslösung gegeben. Als die Beamten eintrafen, stellten sie an einem der dort ...

mehr