POL-LDK: Fazit nach Verkehrskontrolle in Wetzlar - Kontrollierte Fahrzeugführer waren nicht berauscht unterwegs + Mutmaßliche Rezeptfälscher festgenommen

Wetzlar: Fazit nach Verkehrskontrolle in Wetzlar - Kontrollierte Fahrzeugführer waren nicht berauscht unterwegs

Am Mittwochvormittag (07.02.24) führten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei Lich Verkehrskontrollen in der Spinnereistraße durch. Das Hauptaugenmerk der kontrollierenden Beamten lag auf einer möglichen Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer durch Alkohol, Drogen oder Medikamente. Erfreulicherweise war keiner der gestoppten Fahrzeugführer berauscht unterwegs.

Dennoch nahmen es 16 Fahrzeuglenker mit der Gurtpflicht nicht so genau und drei Fahrzeugführer konnten ihre Finger nicht vom Mobiltelefon lassen. Letztere müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen. Fünf Brummifahrer hatten ihre Ladung nicht oder nicht ausreichend gesichert, erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 300 Euro und einen Punkt in Flensburg. Zwei Autofahrer waren ohne ihren Führerschein unterwegs. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Verwarnungsgeld in Höhe von 10 Euro vor. Bei zwei Fahrzeugen war die Beleuchtung mangelhaft. Die Experten forderten diese Fahrer auf, den Mangel zu beheben und anschließend ihr Fahrzeug bei der Polizei vorzuführen.

Auch in dieser Karneval-Saison wird die Polizei in Landkreis Lahn-Dill wieder stärker nach Alkoholsündern im Straßenverkehr schauen. Sie ist für eine friedliche und sichere Faschingszeit im Einsatz und sorgt an den "tollen Tagen" für Sicherheit im Straßenverkehr.

Gießen/Linden/Herborn: Mutmaßliche Rezeptfälscher festgenommen

Zwei mutmaßliche Rezeptfälscher sind der Gießener Polizei am Mittwochnachmittag (07.02.24) in Herborn ins Netz gegangen. Die beiden Männer im Alter von 20 und 34 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Am Mittwochnachmittag fielen Gießenern Zivilpolizisten zwei Männer in einem PKW auf. Während einer in die Apotheke ging, blieb der zweite in der Nähe stehen. Späteren Ermittlungen zufolge hatten sie dort ein gefälschtes Rezept gegen ein Diabetesrezept eingetauscht. Den weiteren Beobachtungen und Ermittlungen zufolge versuchten sie anschließend in einer Lindener Apotheke erfolglos ein weiteres Diabetesrezept zu bekommen Sie fuhren daraufhin weiter nach Herborn. Dort ging es erneut in eine Apotheke und ein Zivilpolizist folgte einem Tatverdächtigen dorthin. Der Mann tauschte das gefälschte Rezept wieder gegen eine Diabetesspritze ein. Nachdem das Duo wieder in ihr Fahrzeug stieg, stoppten die Ermittler es und überprüften die beiden Insassen. Sie fanden bei den wohnsitzlosen Männern fünf Verpackungen eines Diabetesmedikaments, darunter eine aus der Herborner Apotheke und drei aus verschiedenen Gießener Apotheken, sowie 13 gefälschte Rezepte und stellten diese sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen kamen sie wieder auf freien Fuß. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Sind die Männer in weiteren mittelhessischen Apotheken aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen

