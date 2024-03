Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ladendiebe auf der Schönau verhaftet

Mannheim (ots)

Am Samstag meldete die Angestellte eines Drogeriemarktes in der Sonderburger Straße, dass um kurz nach 19 Uhr zwei Männer Parfüms aus dem Geschäft stahlen und dann in Richtung Waldhof flüchteten. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen gelang es im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Ladendieben zwei Tatverdächtige vorläufig festzunehmen. Einer der Männer, ein 44-Jähriger, hatte eine Tüte mit sieben Parfums bei sich, die von der Polizei als Beweismittel sichergestellt wurde. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer auch am Vortag in genau dem gleichen Drogeriemarkt einen Diebstahl begangen hatten. An besagtem Freitag entwendeten sie um kurz vor 15:30 Uhr insgesamt 24 Parfüms. Der Gesamtschaden der Straftaten wird auf über 800 Euro geschätzt. Der 44-Jährige und sein 28-jähriger Komplize müssen sich nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls vor Gericht verantworten.

