Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisierter Unfallverursacher flüchtet nach Unfall

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (18.01.2024) gegen 2:20 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Auto im Brüsseler Ring gegen ein geparktes Auto. Der Aufprall war so stark, dass hierdurch drei weitere geparkte Autos aufeinander geschoben wurden. Der 28-Jährige flüchtete vom Unfallort. Zeugen beobachteten den Unfall und alarmierten die Polizei. Dank der Zeugenhinweise konnten Polizeikräfte das verunfallte Auto in der Rheinrugenstraße vorfinden. Der 28-Jährige Fahrer versteckte sich in der Nähe in einem Gebüsch. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da der Fahrer durch den Unfall leicht verletzt wurde, brachte der Rettungsdienst ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen. Der 28-Jährige muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Durch den Unfall entstand ein Schaden von mindestens 30.000 Euro.

