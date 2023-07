Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkoholisiert und ohne Führerschein

Lippstadt (ots)

Am 25. Juli, um 23:35 Uhr, kam es am Soesttor zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Lippstädterin ist mit ihrem BMW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten VW kollidiert. Dabei verletzte sie sich leicht. Nach eigenen Angaben, wollte sie an ihrem Handy die Musik ändern und war abgelenkt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann noch heraus, dass sie keine gültige Fahrerlaubnis besaß und alkoholisiert war. Zur medizinischen Versorgung und zur Entnahme einer Blutprobe, wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. (ja)

