Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (17.01.2024), gegen 15 Uhr, kam es an der Kreuzung Brunckstraße/Ruthenstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Transporter. Nach Zeugenangaben fuhr der Transporter trotz rot zeigender Ampel in die Kreuzung ein und fuhr gegen das Auto einer 19-Jährigen. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort in Richtung L523, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

