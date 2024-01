POL-PPRP: Versuchter Betrug durch falschen Windows-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (16.01.2024) zwischen 8:30 Uhr und 20:30 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße ein. Aus der Wohnung wurden Bargeld und ein Fernseher gestohlen. Der durch den Einbruch entstandene Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Haben Sie eine Person mit einem Fernseher in der Schulstraße gesehen oder können Sie Hinweise geben? Hinweise nimmt die ...

