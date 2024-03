Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Einbrüche in Wohnhäuser

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag kam es in Sinsheim zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser, wobei es in einem Fall bei einem Versuch blieb.

Am Freitag gegen 20 Uhr befand sich eine 36-jährige Hausbewohnerin im ersten Obergeschoss ihres Wohnhauses, als sie im Erdgeschoss ein klirrendes Geräusch wahrnahm. Zunächst ordnete sie dieses ihren Katzen zu, bis sie erneut ein solches Geräusch wahrnahm und ins Erdgeschoss ging, um nach dem Rechten zu schauen. Hierzu schaltete sie das Licht im Flur an und stellte im Wohnzimmer fest, dass die Scheibe eines Fensters mit einem Stein eingeschlagen und dieses geöffnet wurde. Die unbekannte Täterschaft konnte sie jedoch weder im Haus, noch außerhalb feststellen. Umgehend wurde die Polizei informiert, welche den Sachverhalt vor Ort übernahm. Die unbekannte Täterschaft konnte im Umkreis nicht mehr festgestellt werden. Glücklicherweise hatte die 36-Jährige die unbekannte Täterschaft noch rechtzeitig entdeckt, bevor diese etwas stehlen konnte.

Anders erging es den Hauseigentümern eines Wohnanwesens in der Dr. Bell-Straße. Diese stellten bei ihrer Ankunft fest, dass am Samstag im Zeitraum zwischen 18.15 Uhr und 23.45 Uhr über ein aufgehebeltes Badfenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens eingebrochen und die Räumlichkeiten im Erdgeschoss und im Dachgeschoss durchwühlt wurden. Entwendet wurde eine geringe Menge an Goldschmuck. Wie hoch der Diebstahls- sowie der entstandene Sachschaden ist, ist bislang unbekannt.

In der Steinsbergstraße kam es zwischen 18.30 Uhr und 23.45 Uhr ebenfalls zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft durch das Aufhebeln eines rückwärtig liegenden Wohnzimmerfensters Zutritt in die Innenräume des Wohnhauses und durchwühlte diese. Im Anschluss verließ die unbekannte Täterschaft die Wohnräumlichkeiten über die Balkontür und den angrenzenden Garten. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Da sich die Örtlichkeiten der beiden vollendeten Einbrüche dicht beieinander befinden und die Taten im gleichen Zeitraum stattfanden, kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um die gleiche unbekannte Täterschaft handelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der bislang unbekannten Täterschaft geben können werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden, unter 0621-174-4444.

Wie Sie sich vor Einbrüchen besser schützen können, erfahren Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/technische-sicherheit/

