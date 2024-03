Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Fahrzeugführer verursacht Schäden auf Wiese - Polizei sucht Zeugen

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug die Wiese eines Bauernhofs. Der Eigentümer der Wiese stellte am Sonntag gegen 8.30 Uhr fest, dass seine Wiese im 'Gewann Gänskeitel' frische Beschädigungen aufwies, die vermuten lassen, dass ein Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug mehrere Kreise auf der Wiese zog und so einen Flurschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages verursachte. Der Tatzeitraum der Sachbeschädigung muss zwischen Samstag 19.30 Uhr und Sonntag 8.30 Uhr liegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer, dem Fahrzeug oder der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim zu melden, unter: 06201-10030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell