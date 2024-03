Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis): Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Pkw - PM Nr.2

Schriesheim (ots)

Wie bereits berichtet, befuhr um kurz vor 12 Uhr am Sonntagmittag ein 57-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Honda auf Landstraße 536 von Wilhelmsfeld in Richtung Schriesheim. In einer Rechtskurve kam er aus bislang noch nicht bekannten Gründen auf die Gegenspur und kollidierte dort seitlich mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fiat eines 41-Jährigen. Hierdurch stürzte der 57-Jährige und verletzte sich schwer.

Durch einen Rettungswagen wurde der Motorradfahrer in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 EUR.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell