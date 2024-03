Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/BAB A6: Verkehrsunfall auf der A6 - PM Nr. 2

St. Leon-Rot (ots)

Wie bereits berichtet

www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5736759 kam es am 16.03.2024 um 19:40 Uhr auf der Bundesautobahn A6 in Höhe Sankt Leon rot in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim zeitweise gesperrt werden musste. Bei der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst wurde bekannt, dass ein 56-jähriger Fahrer eines VW-Golf beim Überholen die Geschwindigkeit eines Fiat Ducatos, der durch einen 26-jährigen gelenkt wurde, falsch einschätzte und mit dem Anhänger des Fiat kollidierte. Hierdurch verlor der 26-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die Schutzplanke, wodurch sich der Anhänger vom Fiat löste und sich im Anschluss überschlug. Der Fiat selbst kam auf der linken Fahrspur an einer Betongleitwand zum Stehen. Der 56-jährige VW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß so gedreht, dass er entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen ebenfalls an der Betongleitwand zum Stehen kam. Beide Fahrzeugführer als auch die 31-jährige Beifahrerin des Fiat-Fahrers wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden an den beiden Fahrzeugen und dem Anhänger von ca. 86.000 Euro. Die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim musste aufgrund der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis 22:40 Uhr gesperrt bleiben. Trotz einer zuvor eingerichteten Ausleitung des Verkehrs über die Anschlussstelle Rauenberg, kam es zu einem Rückstau. Die komplette Fahrtrichtung konnte um 01:00 Uhr wieder freigegeben werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde außerdem festgestellt, dass der Fahrzeugführer des Fiat nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Fahrzeug war. Die weiteren Unfallermittlungen und die Anzeigenvorlage erfolgen durch den Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell