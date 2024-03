Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Senior aus Ketsch verliert durch Telefonbetrug 17.000 Euro

Schwetzingen (ots)

Ein 84-Jähriger Senior erhielt am Freitag gegen 10.30 Uhr einen Anruf von zwei vermeintlichen Staatsanwälten. Diese teilten mit, dass sein Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Hierbei habe der Sohn eine Frau umgefahren. Im Hintergrund war eine weinerliche männliche Stimme zu hören, welche immer wieder ''Papa, ich habe einen Unfall gebaut'' rief. Der Geschädigte empfand die Stimme authentisch und glaubwürdig. Laut den Anrufern, könne der 84-jährige eine Haft nur abwenden, indem eine Kaution in Höhe von 72.000 Euro bezahle. Der Geschädigte teilte den Betrügern mit, dass er lediglich 17.000 Euro bar zuhause hätte. Die Frage nach weiteren Wertgegenständen verneinte der Senior. Im Anschluss kam es gegen 12.30 Uhr zu einer Übergabe des Geldes. Der Senior übergab einer Frau, die als Abholerin fungierte, das Kuvert mit dem Geld. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Die Abholerin, die das Geld gegen 12.20 Uhr in der Parallelstraße zur Blumenstraße in Ketsch entgegennahm, kann wie folgt beschrieben werden: Weiblich, 1,72m groß, dunkle schulterlange Haare und eine normale Statur. Sie trug eine Jacke. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-4444 an die Ermittler der Kriminalpolizei zu wenden./EF

Oftmals sind insbesondere ältere Personen betroffen - warnen Sie ihre Angehörigen und Bekannten. Verhaltenshinweise und weitere Informationen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

