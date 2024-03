Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Wachmaschine

Ladenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.20 Uhr wurde aufgrund einer Anruferin bekannt, dass in einem Anwesen in der Jahnstraße in Ladenburg ein Rauchmelder in Betrieb sei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde deutlicher Brandgeruch und Rauchschwaden festgestellt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg konnte der Brand im 1. OG schnell gelöscht werden. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt der Löscharbeiten nicht mehr im Haus und blieben unverletzt. Vermutlich geriet aufgrund eines technischen Defektes eine Waschmaschine in Brand, wodurch ein Raum ausbrannte. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Während der gesamten Einsatzdauer war die Jahnstraße gesperrt./CW

