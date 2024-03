Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am frühen Abend des 15.03.2024 bemerkte eine Anwohnerin gegen 19.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Reihenhaus in der Böhmerwaldstraße. Da auch ein Rauchmelder aktiv war, verständigte die Frau umgehend die Feuerwehr. Noch vor deren Eintreffen erschien die Bewohnerin des Hauses. Als sie erklärte, dass ihr Sohn sich ...

