Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand im Rheinhaus verläuft glimpflich

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Abend des 15.03.2024 bemerkte eine Anwohnerin gegen 19.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Reihenhaus in der Böhmerwaldstraße. Da auch ein Rauchmelder aktiv war, verständigte die Frau umgehend die Feuerwehr. Noch vor deren Eintreffen erschien die Bewohnerin des Hauses. Als sie erklärte, dass ihr Sohn sich noch in der Wohnung befinden würde, entschlossen sich die Nachbarn und die Mutter selbst, in die Wohnung zu gehen um den Jungen zu holen. Es gelang ihnen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Brand in der Küche zu löschen und den Jugendlichen aus dem Haus zu geleiten. Dieser hatte die ganze Zeit sich mit Kopfhörern in seinem Zimmer aufgehalten und daher den Rauchmelder nicht registriert. Sicherheitshalber wurden drei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus gebracht. Wie der Brand in der Küche ausbrechen konnte ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 bis 80.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell