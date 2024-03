Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis - BAB 6: Kontrolle über Kleintransporter verloren - BAB 6 in Fahrrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt - PM 1

Dielheim (ots)

Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte auf der BAB 6, zwischen der AS Sinsheim und AS Rauenberg, bei einem Unfall im Einsatz, bei dem ein Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Kleintransporter samt Anänder verloren hat. In der weiteren Folge fuhren ein Lkw und ein Pkw in die Unfallstelle. Über die Unfallursache und über Verletzte liegen noch keine Erkenntnisse vor. Aufgrund des Unfallbildes wurden die Fahrtrichtungsfahrbahnen in Richtung Mannheim voll gesperrt.

