POL-MA: Mannheim: 34-Jähriger fährt unter Drogen in den Gegenverkehr

Mannheim (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Donnerstag zwischen 20 Uhr und 23.30 Uhr in einen in der Stresemannstraße geparkten Daimler-Benz ein. Hierzu schlug sie die Scheibe im Bereich der hinteren Beifahrerseite ein und entwendete aus diesem einen Koffer samt Inhalt und eine Arbeitstasche mit einem Notebook. Insgesamt liegt der Diebstahlsschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags. ...

