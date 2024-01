Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendliche randalieren im Bus

Weimar (ots)

Am Mittwochnachmittag waren drei Jugendliche in Schöndorf in einem Linienbus unterwegs. Aufgrund ihrer Lautstärke wurden sie vom Busfahrer ermahnt, worauf einer der drei eine Bierflasche gegen die Scheibe des Busses warf. Anschließend verließen die drei fluchtartig den Tatort. Die Schadenshöhe an dem Bus beläuft sich auf 2000 Euro. Die Ermittlungen zur Klärung der Identität der Täter laufen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell