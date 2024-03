Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis - BAB 6: Kontrolle über Kleintransporter verloren - PM 3

Dielheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00.45 Uhr, befuhr ein 66-jähriger mit seinem Fiat Ducato die BAB 6 in Richtung Mannheim. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Rauenberg verliert er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Kleintransporter und streift zwei auf dem Standstreifen pannenbedingt haltende Kleintransporter mit Anhänger. In der weiteren Folge kommt der 66-Jährige ins Schleudern und entgegengesetzt der Fahrrichtung zum Stehen. Entgegen ersten Meldungungen fuhren keine nachfolgenden Fahrzeuge in die Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und in einer umliegenden Klinik medizinisch behandelt. Alle Fahrzeuge und deren Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstande Gesamtschaden wird mit ca. 70 000,- Euro beziffert. Das Autobahnpolizeirevier Walldorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

