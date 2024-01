Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sankt Peter-Ording: Mann verstirbt nach Raubüberfall - erweiterter Zeugenaufruf

Sankt Peter-Ording (ots)

Am Donnerstagabend, 11.01.2024, kurz nach 19:00 Uhr kam es in der Straße Am Sportplatz in Sankt Peter-Ording zu einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar.

Durch den Überfall verstarb der 99-jährige Ehemann an den Folgen des Angriffes noch am Tatort, seine 79-jährige Ehefrau wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Mordkommission der BKI Flensburg ermitteln in dem Fall wegen vollendenden Mordes tateinheitlich mit Raub mit Todesfolge. Sie geht aktuell davon aus, dass mindestens drei Täter an der Tat beteiligt gewesen sind, die sich anschließend vermutlich mit einem Fahrzeug vom Tatort entfernt haben.

Die Tat könnte in Zusammenhang mit zwei versuchten Einbrüchen auf das Einfamilienhaus des Ehepaares Mitte Dezember und einem vollendeten Einbruchdiebstahl Anfang Januar stehen.

Die Mordkommission sucht daher nach Personen als potentielle Zeugen und Hinweise auf Personen, die sich in den Abendstunden von Montag, 8. Januar, bis Donnerstag, 11. Januar, zu zweit oder zu dritt auch berechtigt in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben.

Möglicherweise haben dort in diesem Zeitraum auch Personen ggf. auch Jugendliche Film- oder Videoaufnahmen gefertigt. Hieran ist die Polizei interessiert.

Außerdem fragt die Mordkommission, ob Haushalte im Nahbereich Überwachungskameras installiert haben, die in Richtung der Straße ausgerichtet sind.

Wichtig sind der Polizei auch Hinweise auf Personen, die sich nach der Tat am 11. Januar ohne erkennbaren Grund merkwürdig verhalten haben.

Zeugen und Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich mit der Mordkommission der BKI Flensburg unter 0461-4840 in Verbindung zu setzen.

