POL-FL: Eggebek - Entschärfung einer Weltkriegsbombe

Husum (ots) - In der Samstagnacht, 13.01.2024, kam es in der Hafenstraße in Husum zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die beiden 19-jährigen Geschädigten gegen 23:15 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Hafenstraße am Fahrbahnrand gehalten. Plötzlich sei die Fahrertür aufgerissen worden und ein junger Mann sei in das Fahrzeug gesprungen und habe der Fahrerin mit einem ...

mehr