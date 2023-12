POL-BOR: Bocholt - Über Balkon in Haus eingedrungen

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Fürstenkamp; Tatzeit: 22.12.2023, zwischen 12.30 Uhr und 21.15 Uhr; Gewaltsam in ein Wohnhaus eingedrungen sind Unbekannte in Gescher. Die Täter verschafften sich am Freitag zwischen 12.30 Uhr und 21.15 Uhr Zugang in das Gebäude am Fürstenkamp. Derzeit steht nicht fest, ob die Einbrecher Beute machten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. ...

