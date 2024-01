Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Zeit von Samstag, 17:00 - 21:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in der Dr.-Mager-Straße in Arnstadt ein. Der oder die Täter verschafften sich hierzu auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zum Mehrfamilienhaus und hebelten in der Folge die Wohnungseingangstür einer 20-Jährigen auf. Aus der Wohnung wurden ein Fernseher, Kinderspielzeug und diverse Elektroartikel im Wert von ca. 650 Euro entwendet. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0005037/2024 entgegen. (dl)

