LPI-GTH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Gotha (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:50 Uhr stellte eine Polizeistreife in Gotha, Wilhelm-Umbreit-Straße, einen PKW Mercedes fest. Auch bei diesem Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser erbrachte einen Wert von 1,38 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst ...

