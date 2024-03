Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim - B 38a - Rettungskräfte nach Verkehrsunfall im Einsatz - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich gg. 15.20 Uhr, auf der B 38a in Mannheim, zwischen Neuostheim und Feudenheim, ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlagen hat. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, kam ein Pkw aus noch nicht bekannter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Hierbei wurden der 24-jährige Fahrer und der 16-jährige Beifahrer glücklicherweise nur leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen und die Fahrbahn im Anschluss gereinigt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

